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    11 января 2021, 17:41

    Эксперт усомнился, что Донбасс станет проукраинским благодаря американским финансовым программам

    Артур Блянихов

    Эксперт Антон Бредихин обсудил с ИА Nation News планы США запустить проект, нацеленный на укрепление связей между украинскими гражданами, которые живут на подконтрольных Киеву территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

    «США вплоть до 2014 года активно финансировали различные проекты и формирования в Донецке и Луганске. И там была группа, активно поддерживающая Запад и прозападный курс страны», — напомнил специалист.

    Он допустил, что и сейчас в ДНР и ЛНР осталась группа людей, которая финансировалась Западом и сохраняет лояльное отношение к Вашингтону.

    «Но, если говорить в глобальном формате, о всем населении ЛДНР, то конечно, говорить о том, что Донбасс станет проукраинским благодаря американским финансовым программам, это просто невозможно», — добавил собеседник информагентства.