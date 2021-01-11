Эксперт усомнился, что Донбасс станет проукраинским благодаря американским финансовым программам

«США вплоть до 2014 года активно финансировали различные проекты и формирования в Донецке и Луганске. И там была группа, активно поддерживающая Запад и прозападный курс страны», — напомнил специалист.

Он допустил, что и сейчас в ДНР и ЛНР осталась группа людей, которая финансировалась Западом и сохраняет лояльное отношение к Вашингтону.

«Но, если говорить в глобальном формате, о всем населении ЛДНР, то конечно, говорить о том, что Донбасс станет проукраинским благодаря американским финансовым программам, это просто невозможно», — добавил собеседник информагентства.