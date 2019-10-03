Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страссбурге с 30 сентября по 4 октября. Украинская делегация бойкотировала ее.

Эксперт заявил, что Киев согласовал этот ход с Великобританией, странами Балтики и Грузией. Объяснением этому он назвал формирование новой делегации, о начале деятельности которой Украина не уведомила ПАСЕ.

Хара назвал отказ Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ победой, так как, по его мнению, ПАСЕ «предала свои принципы» возвращением прав российской делегации.

Стало известно, что некоторые украинские парламентарии все же прибыли в Страссбург. Хара рассказал, что участие Украины планируется в обсуждении вопросов, касающихся Незалежной и России.

«Мы не можем покинуть эту организацию, дав возможность России там фактически хозяйничать», — заключил он.