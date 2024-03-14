Мир 14 марта 2024, 18:32 Эксперт УК «Альфа-Капитал» Скрябин: Казахстан снижает добычу нефти в соответствии с тенденцией ОПЕК+

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Казахстан добровольно снизил добычу нефти в первом квартире 2024 года и намерен продлить сокращение. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По его словам, такие меры соответствуют тенденции, которую согласовал ОПЕК+.

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«Это нормально: как нефтепроизводителю, РК необходимо следовать намеченным решениям», — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что Казахстан не стал зарабатывать меньше. Рост цен на черное золото перекрывает эффект от уменьшения производства, пояснил Скрябин.