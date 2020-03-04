Эксперт: у Турции есть «политический интерес» в Сирии

По мнению Багдасарова, Турция видит «политический интерес» в Сирии.

«Он (Эрдоган — прим. ред.) хотел не мытьем, так катаньем убедить Асада, чтобы на ключевые посты были назначены люди, которые симпатизируют „Братьям-мусульманам“. Потом стало понятно, что это невозможно. Турция — главный спонсор идей свержения Асада», — подчеркнул эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что Турция хочет завладеть большей территорией перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

«Такие рывки. Раз захватил, два захватил, кусками продвигаться вперед. Вне всякого сомнения, главная цель Эрдогана — Алеппо и даже весь Дамаск, когда он говорит о свержении режима. Это настолько очевидно, что дальше он скрывать это не может. Его прорвало», — резюмировал Багдасаров.

Ранее военные Турции сбили сирийский боевой самолет в Идлибе.