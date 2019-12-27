Эксперт: у России все нормально, а Украина окажется в очень сложной ситуации

Киев откажется от претензий на 7,4 миллиарда долларов и получит 2,9 миллиарда, по решению арбитражного суда в Стокгольме. Также в ближайшее время «Нафтогаз» и «Газпром» подпишут окончательные варианты соглашений по транзиту.

«В этом контракте должна быть прописана либо ставка, либо цена транзита. Если верить украинскому министру Алексею Оржелю, ставка может вырасти в два раза. Если Россия согласится на рост стоимости транзита, это значит, что стоимость транзита через Украину будет в три раза больше, чем «Северный поток — 2», — процитировал Митраховича «Царьград».

Он также подчеркнул, что пять лет — небольшой срок для газового бизнеса, подобные контракты обычно заключаются на более долгий период.

По словам эксперта, пяти лет России хватит, чтобы достроить обходные газопроводы. По итогу этого периода Украина может оказаться в очень непростой ситуации.

«Если смотреть на ситуацию стратегически, то у России все нормально», — заключил Митрахович.