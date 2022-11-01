Эксперт Тулянцев объяснил, могут ли протесты в Молдавии привести к свержению Санду | 360°

Мир 01 ноября 2022, 13:27 Эксперт Тулянцев объяснил, могут ли протесты в Молдавии привести к свержению Санду Игорь Тулянцев: Западу надо перестать поддерживать нынешнюю власть в Молдавии

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На данный момент президенту Молдавии Майи Санду ничего не угрожает, однако если западные страны не хотят получить отрицательный рейтинг среди населения, то им необходимо ослабить поддержку нынешней власти. Таким мнением с ИА НСН поделился глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране ощущается рост протестных настроений.

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«Пока их поддерживает Запад, им плевать на эти протесты. <…> У этого протеста должна быть внешняя легитимизация, если Запад не хочет, чтоб их рейтинг в обществе был отрицательный, то они должны перестать поддерживать нынешнюю власть», — сказал Тулянцев.

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Эксперт также прокомментировал заявления Додона, назвав его анализ неинтересным. В том, что к власти пришла Санду, виноват сам Додон, резюмировал Тулянцев.