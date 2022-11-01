Эксперт Тулянцев объяснил, могут ли протесты в Молдавии привести к свержению Санду | 360°

01 ноября 2022, 13:27
Эксперт Тулянцев объяснил, могут ли протесты в Молдавии привести к свержению Санду
Игорь Тулянцев: Западу надо перестать поддерживать нынешнюю власть в Молдавии
На данный момент президенту Молдавии Майи Санду ничего не угрожает, однако если западные страны не хотят получить отрицательный рейтинг среди населения, то им необходимо ослабить поддержку нынешней власти. Таким мнением с ИА НСН поделился глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране ощущается рост протестных настроений.
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«Пока их поддерживает Запад, им плевать на эти протесты. <…> У этого протеста должна быть внешняя легитимизация, если Запад не хочет, чтоб их рейтинг в обществе был отрицательный, то они должны перестать поддерживать нынешнюю власть», — сказал Тулянцев.
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Эксперт также прокомментировал заявления Додона, назвав его анализ неинтересным. В том, что к власти пришла Санду, виноват сам Додон, резюмировал Тулянцев.
Молдавия
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