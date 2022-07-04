Эксперт центра «Холокост» Терушкин раскритиковал слова украинского посла в Берлине

Украинский посол в Германии Мельник заявил, что члены Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры не принимали участие в Холокосте. Заведующий архивным отделом центра «Холокост» Леонид Терушкин раскритиковал его слова. Об этом сообщил «Ридус».

«Да, лично Степан Бандера формально не причастен ни к каким массовым убийствам. Вообще-то Адольф Гитлер тоже ни к чему не причастен. Но на самом деле уничтожение поляков и евреев во Львове и других местах шло независимо от их политической ориентации — сочувствовали они советской власти или нет», — отметил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что в участии в расправах над евреями принимали в том числе и те, кто присоединился к организации позже. По словам Терушкина, данные высказывания со стороны украинского дипломата являются спекуляцией. Он заявил, что Мельнику вообще не стоило высказываться на данную тему.