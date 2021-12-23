Эксперт Трухачев заявил, что НАТО может выдвинуть РФ «синие линии» для отказа от поддержки Донбасса

Кандидат исторических наук, аналитик Вадим Трухачев считает, что руководство Североатлантического альянса не готово договариваться с Россией о соблюдении «красных линий», обозначенных нашей страной. Об этом написал «Взгляд».

По словам эксперта, сторонам рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Причем военно-политический блок перед выполнением условий России может выдвинуть свои собственные требования, так называемые синие линии, которые будут трудновыполнимыми для нашей страны, сообщило «Утро.ру».

«Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных „партнеров“ лучше надавить», — отметил эксперт.

НАТО, по его словам, вполне могут потребовать от российских властей отказаться от поддержки Донбасса, размещения ядерного оружия в Калининграде и Белоруссии. При этом альянс может угрожать размещением военных баз на территории Латвии, Литвы или Эстонии, а также в азиатской зоне влияния России.