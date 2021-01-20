Эксперт: Трамп помиловал 73 человека, чтобы сохранить лояльное отношение к нему

Он уточнил, что политические заключенные, которых Трамп помиловал, были лояльны к нему. Поэтому экс-президент сделал это, чтобы в будущем иметь возможность опереться на них.

«В любом случае пока его политическое будущее непонятно, Но он понимает, что если есть лояльные люди, то это люди, на которых можно, если что, опереться. В этом есть свой резон», — заключил Бышок.