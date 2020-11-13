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    13 ноября 2020, 19:21

    Эксперт: Трамп останется у власти благодаря борьбе с Ираном

    Дарья Морозова

    Британский политолог Том Фауди считает, что Дональд Трамп может задержаться у власти, и в этом ему на руку играет война с Ираном. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По его словам, Трамп показал, что готов в этой ситуации к радикальным действиям. Именно поэтому у него много сторонников в сложившейся ситуации. Фауди уточнил, что даже в случае войны США не пострадают.

    «Иран сможет нанести удар по базам США в регионе, но не может нанести вред самим США», — пояснил он.