Эксперт: Трамп останется у власти благодаря борьбе с Ираном
Британский политолог Том Фауди считает, что Дональд Трамп может задержаться у власти, и в этом ему на руку играет война с Ираном. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его словам, Трамп показал, что готов в этой ситуации к радикальным действиям. Именно поэтому у него много сторонников в сложившейся ситуации. Фауди уточнил, что даже в случае войны США не пострадают.
«Иран сможет нанести удар по базам США в регионе, но не может нанести вред самим США», — пояснил он.