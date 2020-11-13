Эксперт: Трамп останется у власти благодаря борьбе с Ираном

По его словам, Трамп показал, что готов в этой ситуации к радикальным действиям. Именно поэтому у него много сторонников в сложившейся ситуации. Фауди уточнил, что даже в случае войны США не пострадают.

«Иран сможет нанести удар по базам США в регионе, но не может нанести вред самим США», — пояснил он.