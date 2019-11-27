Эксперт: Трамп использовал заморозку военной помощи для давления на Зеленского

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля. В тот же день состоялся телефонный разговор Киева и Вашингтона. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», как могут быть связаны эти события.

О последовательности действий сообщили в издании Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса. Согласно им, к 25 июля военная помощь Украине размером 250 миллионов долларов была заморожена. Администрация Трампа объяснила это проверкой, которую начал сам Трамп. Он потребовал уточнить, используются ли выделенные Киеву финансы должным образом. Осенью помощь разморозили, а СМИ сообщили, что причиной ревизии была коррупция на Украине.

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При этом в конце сентября медиа написали, что во время звонка Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына основного конкурента нынешнего лидера Штатов Джо Байдена.

Эта утечка стала поводом для расследования в отношении Трампа. Члены комитета отказались обнародовать бумаги о времени начала заморозки помощи. При этом они отметили, что могут использовать их в процедуре импичмента.

Документы могут быть оформлены как «неопровержимое доказательство». Так считает политолог из США Эндрю Корыбко. По его словам, экономические инструменты часто используются в качестве рычагов давления, особенно администрацией Трампа.

Более того, они могут быть очень эффективными, отметил собеседник «360». Особенно в том, что касается оказания давления на государства-получателей с целью устранения коррупции.

«В ближайшие недели можно ожидать сообщения о еще больших предполагаемых разоблачениях. Будь то правдивые предполагаемые разоблачения или политически неверно представленные для продвижения программы импичмента», — заключил Корыбко.