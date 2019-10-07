Эксперт пояснил позицию трампа по Сирии

По словам Блохина, Трамп не первый год подводит разговор к выходу из Сирии. Эксперт указал также, что в данный момент в кресле советника по национальной безопасности находится Роберт О’Брайен, «человек сверхлояльный», дает Трампу «большую свободу маневра».

Блохин подчеркнул, что Трамп не раз говорил о колоссальных тратах на Ближнем Востоке, о том, что эти средства могли бы быть с пользой задействованы в решении внутренних вопросов США.

«Трамп — бизнесмен, и нужно отчетливо различать его воинственную риторику и конкретные действия. Сегодняшнее обещание встраивается в его курс. С точки зрения логики и морали это территория Сирии, и американцев туда никто не приглашал», — заключил эксперт.