Эксперт: термоядерная бомба США не долетит до Москвы
Полковник запаса, военный обозреватель Александр Жилин рассказал, что американская термоядерная бомба не долетит до Москвы, поэтому на подобные заявление США не стоит обращать внимания. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По его словам, такую бомбу невозможно доставить в столицу, потому что «никакой самолет не долетит до столицы: его собьют уже в Калининграде, если не в самих Штатах».
Поэтому на такие материалы даже не стоит обращать внимание, нужно решать наши реальные проблемы», — уверен эксперт.