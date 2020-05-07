Эксперт: термоядерная бомба США не долетит до Москвы

По его словам, такую бомбу невозможно доставить в столицу, потому что «никакой самолет не долетит до столицы: его собьют уже в Калининграде, если не в самих Штатах».

Поэтому на такие материалы даже не стоит обращать внимание, нужно решать наши реальные проблемы», — уверен эксперт.