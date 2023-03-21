Мир 21 марта 2023, 23:59 Эксперт Телегина рассказала, с чем связан рост экспорта СПГ из США в Европу

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу значительно увеличился. Декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Елена Телегина рассказала, с чем связано такое явление. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, такое явление является закономерным. Она подчеркнула, что США давно пытались занять данный рынок. Значительное влияние оказал уход с него России.

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«Потеря РФ европейского рынка дает США долгожданную возможность попытаться заместить Россию в Европе, где наша доля доходила до 45%», — пояснила Телегина.

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