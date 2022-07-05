Эксперт Суконкин рассказал, какая страна не позволит Финляндии и Швеции войти в НАТО

Турция до последнего будет выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Суконкин. Об этом сообщило NEWS.ru.

Причина такого поведения турецких властей заключается в желании получить сторонников Рабочей партии Курдистана и других группировок, признанных в Анкаре террористическими. Кроме того, страна потребует разбирательств над членами подобных организаций.

«Турция будет упираться до конца. Она выставила свои требования — выдать им сторонников РПК. Анкара будет ждать, пока их желания не учтут. Там понимают, что другого уникального шанса не будет — получить свое и закрепить межгосударственными договоренностями», — отметил эксперт.