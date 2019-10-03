Эксперт: США стремится привить Европе мысли о войне с Россией

Ранее стало известно, что НАТО проведет в Европе самые масштабные военные учения со времен холодной войны. Алексей Подберезкин высказал мнение о целях США. Он считает, что американские власти делают это для того, чтобы Европа свыклась с мыслью о войне с Россией.

Подберезкин пояснил, что по большому счету у европейских стран нет «суверенного права формировать свою военную политику <…> И никто в США особенно совета у европейских государств не спрашивает — американцы будут себя вести так, как им хочется».

Эксперт обратил внимание, что США под прикрытием учений перебрасывает свою военную технику к границам России. Скорее всего она останется в Европе после учений. Так, по его мнению, американцы создают себе инфраструктуру для маневров.

«В этом смысле чем крупнее учения, тем больше можно „затащить“ туда военной техники… недалеко от границ России», — подвел итог Подберезкин.