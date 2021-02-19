США роют себе могилу и подрывают трансатлантическое сотрудничество своими же действиями против трубопровода «Северный поток — 2». Так считает заместитель генерального директора фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, сообщило ИА Nation News.

Вашингтон не внес компании Германии в санкционный список. Зато в новом списке перечислено несколько компаний, связанных с Россией.

«США хотят поддержать инвестиционную привлекательность своих газовых проектов за счет ограничения конкуренции на европейском рынке. Они также пытаются усилить свое влияние в Европе за счет якобы солидарной трансатлантической энергетической безопасности», — считает Гривач.

На деле же Америка не достигнет обе цели подобными методами. Санкции подрывают трансатлантическое сотрудничество, а продвижение на рынке сжиженного природного газа от США создаст «ненужные политические риски для Европы».

Все санкции обречены на неудачу. «Северный поток — 2» достроят вне зависимости от желания американцев, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

«Зима, в том числе в Европе, показала, что нужно иметь надежных поставщиков энергоносителей газа», — сказал он.

Нельзя повторить события 2009 года, когда замерзали Балканы, закрывались школы и детские сады. Поэтому Шмаль уверен, что европейцы и дальше будут поддерживать строительство «Северного потока — 2».