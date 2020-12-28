Эксперт сравнил возможность отключения РФ от SWIFТ с «выстрелом себе в ногу»

Накануне СМИ сообщили, что Вашингтон собирается наказать Москву за «причастность» России к хакерским атакам на американские объекты. В числе предполагаемых мер отключение нашей страны от системы международных расчетов SWIFT.

По мнению Миронова, возможность отключения РФ от системы действительно есть, однако она вряд ли воплотится в реальность. Специалист уверен, что такие ограничения не так выгодны западной экономике и США. Эксперт считает, что избранный президент Штатов Джозеф Байден не относится к тем политикам, которые будут действовать против себя, пишет сайт «Утро.ру».

«С учетом сложной обстановки, которая в период пандемии даже у такой сильной экономики как США есть, они, может, постараются выйти на какие-то политические договоренности, когда санкции станут не нужны», — отметил Миронов.

Он добавил, что эти изменения не могут произойти мгновенно. Этому должны предшествовать долгие переговоры со всеми участниками, так как такое решение коснется каждого. Специалист заключил, что МВФ и Всемирный банк не позволят США ввести меру, о которой идет речь.