facebook_pixel
    28 декабря 2020, 13:52

    Эксперт сравнил возможность отключения РФ от SWIFТ с «выстрелом себе в ногу»

    Полина Петрова

    Замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов сравнил возможность отключения России от международной системы платежей с «выстрелом себе в ногу», информирует сайт «Свободная пресса».
    Эксперт сравнил возможность отключения РФ от SWIFТ с «выстрелом себе в ногу»

    Накануне СМИ сообщили, что Вашингтон собирается наказать Москву за «причастность» России к хакерским атакам на американские объекты. В числе предполагаемых мер отключение нашей страны от системы международных расчетов SWIFT.

    По мнению Миронова, возможность отключения РФ от системы действительно есть, однако она вряд ли воплотится в реальность. Специалист уверен, что такие ограничения не так выгодны западной экономике и США. Эксперт считает, что избранный президент Штатов Джозеф Байден не относится к тем политикам, которые будут действовать против себя, пишет сайт «Утро.ру».

    «С учетом сложной обстановки, которая в период пандемии даже у такой сильной экономики как США есть, они, может, постараются выйти на какие-то политические договоренности, когда санкции станут не нужны», — отметил Миронов.

    Он добавил, что эти изменения не могут произойти мгновенно. Этому должны предшествовать долгие переговоры со всеми участниками, так как такое решение коснется каждого. Специалист заключил, что МВФ и Всемирный банк не позволят США ввести меру, о которой идет речь.