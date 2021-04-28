Эксперт сравнил политику Байдена в отношении РФ с биполярным расстройством

Американист Константин Блохин сравнил политику главы США Джозефа Байдена в отношении РФ с биполярным расстройством. По мнению эксперта, действия Вашингтона нередко вызывают когнитивный диссонанс, написало ИА Nation News.

Так, с одной стороны, Байден и его аппарат оказывают давление на нашу страну с помощью санкций, а с другой — призывают наладить отношения. Блохин объяснил, что при нынешнем лидере Штатов идет политика сдерживания, Москву проверяют на прочность. Кроме этого, США ведут с РФ диалог и сотрудничают только в областях, представляющих интерес для них.

«Например, по части стратегической стабильности — продление договора СНВ-3. Другими словами, сдерживание, по их мнению, не отменяет диалога. Мы часто это интерпретируем, как биполярное расстройство Байдена, дескать он хочет улучшить отношения, а на следующий день вводит санкции — не понимает, что хочет», — отметил Блохин.

Он добавил, что призывы американских властей к налаживанию диалога не лишены смысла, однако такие планы требуют проявления взаимного уважения.