Эксперт сравнил газовые мощности США и России

По его словам, Штаты не могут конкурировать с «Газпромом» в производстве сжиженного природного газа, потому что у них нет для этого ресурса. Также он уточнил, что некоторые американские заводы находятся в стадии окончательного инвестиционного решения, которое отложили.

«То есть это то, что планировали строить в ближайшее время, но не начнут», — считает Фролов.