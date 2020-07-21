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    21 июля 2020, 17:30

    Эксперт сравнил газовые мощности США и России

    Дарья Морозова

    Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал газовые мощности в России в сравнении с Америкой. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам, Штаты не могут конкурировать с «Газпромом» в производстве сжиженного природного газа, потому что у них нет для этого ресурса. Также он уточнил, что некоторые американские заводы находятся в стадии окончательного инвестиционного решения, которое отложили.

    «То есть это то, что планировали строить в ближайшее время, но не начнут», — считает Фролов.

    Новости SMI.FM