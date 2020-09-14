Эксперт спрогнозировал ухудшение отношения между Россией и Японией

По словам востоковеда, Суга придерживается тех же идеологий и взглядов, что и Абэ.

«Думаю, крупных изменений во внешней политике с приходом Суги ждать не стоит. Приоритет на укрепление отношений с США сохранится, равно как и работа по улучшению отношений с Китаем. Что касается России — здесь Суга столкнется со сложной задачей», — предположил Стрельцов.

Он объяснил свое предположение касательно России тем, что жители Японии не были довольны работой Абэ в отношении нашей страны. Сайт «Утро.ру» написал, что Суга может начать ужесточать линию Токио в отношении Москвы.

оссийско-японские отношения, объясняет эксперт, в последнее время осложнены кризисом из-за переговоров по мирному договору. Однако Есихидэ Суга в ходе своего выступления отмечал, что не будет менять курс и продолжит диалог с Москвой по волнующему Японию территориальному вопросу.