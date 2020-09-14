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    14 сентября 2020, 15:58

    Эксперт спрогнозировал ухудшение отношения между Россией и Японией

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО, считает, что новый премьер Японии Есихидэ Суга займется исправлением ошибок своего предшественника Синдзо Абэ. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    По словам востоковеда, Суга придерживается тех же идеологий и взглядов, что и Абэ.

    «Думаю, крупных изменений во внешней политике с приходом Суги ждать не стоит. Приоритет на укрепление отношений с США сохранится, равно как и работа по улучшению отношений с Китаем. Что касается России — здесь Суга столкнется со сложной задачей», — предположил Стрельцов.

    Он объяснил свое предположение касательно России тем, что жители Японии не были довольны работой Абэ в отношении нашей страны. Сайт «Утро.ру» написал, что Суга может начать ужесточать линию Токио в отношении Москвы.

    оссийско-японские отношения, объясняет эксперт, в последнее время осложнены кризисом из-за переговоров по мирному договору. Однако Есихидэ Суга в ходе своего выступления отмечал, что не будет менять курс и продолжит диалог с Москвой по волнующему Японию территориальному вопросу.

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