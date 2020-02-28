Эксперт спрогнозировал скорый экономический кризис

«20-й год будет тяжелым и уже тяжелый, потому что за три дня индекс Dow Jones упал на 11%», — рассказал эксперт. Также он добавил, что коронавирус только ухудшит ситуацию.

Делягин считает, что для России следующие годы будут все хуже и хуже, в первую очередь — из-за несовершенства экономической системы.