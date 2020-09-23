Эксперт спрогнозировал шансы на цветную революцию США

Тезис о том, что «цветной революции в США не может быть, потому что там нет посольства США» неактуален. В стране уже существуют «элементы цветного переворота, которые активно применяются оппонентами действующего президента и его партии». Таким мнением с «360» поделился политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

Мартынов напомнил, что везде, где в последние два десятилетия происходят цветные перевороты, важна координирующая, руководящая и направляющая роль, которую зачастую берет на себя посольство Соединенных Штатов в каждой конкретной стране.

Раздача печенек, пряников, денег, наем нужных специалистов, часто американских под видом консультантов и советников, подготовка активистов, необходимых для организации подобных уличных мероприятий и так далее. Как правило центром управления всеми этими процессами становилось американское посольство Алексей Мартынов политолог

По его словам, для того, чтобы в США произошла цветная революция из-за несогласия с результатами выборов президента США, стороны должны быть хорошо подготовлены.

«Не просто не согласна (одна из сторон — прим. ред), а [должна быть] технически не согласна. Когда вы не согласны, и у вас уже под ружьем уже достаточное количество подготовленных боевиков, тех кто ими руководит, кто структурирует толпу, выманивает на улицу достаточное количество граждан, кто провоцирует власть на жестокие действия и так далее», — добавил Мартынов.

Он отметил, что в Штатах другие правила, и сотрудники полиции имеют много полномочий, поэтому «никого не удивишь поломанными руками и ногами во время подавления беспорядка среди незаконных манифестантов».

«Другое дело, что сегодня идет вокруг „Вlасk Livеs Маttеr“ [ее] главная цель дискредитация правоохранителей, чтобы в нужный момент они не проявили то, что должны, я имею ввиду жесткое подавление каких-то бунтов или повернуть если будет жестокость в обратную сторону», — заключил он.

Вместе с тем Мартынов отметил, что исключать возможность цветной революции в Штатах нельзя.

«И если это случится — мир вздрогнет, но не рой чужому яму, это из этой серии», — подытожил политолог.