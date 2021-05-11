Эксперт спрогнозировал россиянам «муки Ада» из-за прерывания визового режима США

Политолог Грег Вайнер рассказал о проблемах, которые появятся у россиян после прерывания визового режима США и РФ. Теперь посольство будет только помогать гражданам Америки и выдавать крайне ограниченное количество иммиграционных виз людям из России, написала «Общественная служба новостей».

Кроме этого, представители посольства заявили, что в скором времени появятся трудности с оказанием и других услуг, таких как нотариальная заверка документов, выдача свидетельств о рождении за границей и продление паспортов. Вайнер напомнил, что в Штатах проживают около трех тысяч граждан нашей страны. Все они нуждаются в консульской помощи.

В настоящий момент осталось лишь два места, куда могут обратиться россияне: генеральное консульство США в Нью-Йорке и консульский отдел в Вашингтоне. Здесь работают лишь граждане РФ.

«Сейчас стоит разобраться в том кошмаре и ужасе, который сейчас предстоит пройти людям, родственники, друзья, которые с хотят поехать в США, им предстоит пройти через муки Ада», — отметил Вайнер.

Ранее сообщалось, что Генеральное консульство Италии в Москве начало прием документов на оформление туристических виз с 3 мая.