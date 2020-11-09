Эксперт спрогнозировал провал планов Байдена по борьбе с COVID-19

Несмотря на то, что официально победителя выборов главы США еще не объявили, Байден уже произнес триумфальную речь. Он пообещал гражданам, что ситуация с COVID-19 будет взята под контроль. По его словам, в ближайшее время приведут в действие план Байдена-Харрис по коронавирусу.

Фридена отметила, что действующему лидеру страны Дональду Трампу под конец его президентского срока достался один из крупнейших кризисов в истории государства, информирует сайт «Политика сегодня».

«Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», — подчеркнула специалист.

В настоящий момент США по-прежнему остаются лидерами в мировом рейтинге стран, пострадавших от коронавирусной инфекции. По информации на 9 ноября 2020 года, в Штатах зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения COVID-19.

По итогам выборов главы Соединенных Штатов, которые прошли 3 ноября, наибольшее число голосов досталось Байдену. Трамп считает себя победителем по «легальным голосам» избирателей. Он собирается отстаивать свою позицию в судах.