Эксперт спрогнозировал новые договоренности от возможной встречи Путина и Байдена

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в разговоре с ИА НСН рассказал, чего стоит ждать от следующей встречи российского и американского президентов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такая встреча может состояться уже в начале 2022 года.

Необходимость налаживания контактов понимают и Москва, и Вашингтон, уверен Сурма. На прошлой встрече Путина и Байдена стало ясно, что они стремятся наладить диалог между двумя странами. Сейчас США уже понимают, что многие вопросы не смогут решать без контактов с Россией.

«Сдвиги возможно будут. Во-первых — укрепление договоренностей, связанных со стратегической стабильностью, и продвижение в области кибербезопасности. Но я как оптимист надеюсь, что и по другим вопросам будут, хоть и не глобальные изменения, но хотя бы какие-то шажки будут сделаны. Если будут онлайн-переговоры, они, скорее всего, будут касаться уточнения позиций двух стран, потому что по другим направлениям — либо стагнация, либо проблемная зона. Это, в том числе, и вопросы, связанные с дипломатическим корпусом. Российские граждане теперь почему-то должны получать в Польше визы в США. Много накопилось подобных вопросов по дипломатическому вектору», — рассказал эксперт.