Бывший советник экс-президента Дональда Трампа Роджер Стоун признал тот факт, что США разместили на территории Украины сеть биолабораторий. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Nation News заявил, что некоторые представители страны осознали всю ответственность такого поступка.

По словам эксперта, в США появилось осознание того, что с Россией необходимо вести равносторонний диалог. При этом наличие подобных организаций на территории другой страны может привести страну к глубокому расколу.

«В США наступает понимание того, что с Россией нельзя вести себя подобным способом. Они понимают, что Россия — это страна, с которой нужно договариваться и быть с ней на равных. Также в США приходит осознание того, что биолаборатории — это крайне опасная вещь, которая будет нести угрозу не только Европе, но и самим Соединенным Штатам», — заявил специалист.