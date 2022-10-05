Эксперт Шустер предупредил о значительном росте цен на нефть из-за решений стран ОПЕК | 360°

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Эксперт Шустер предупредил о значительном росте цен на нефть из-за решений стран ОПЕК

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Участники сделки ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти. Почетный нефтяник России, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Владимир Шустер рассказал, как подобное решение отразится на ситуации в мире и России. Об этом сообщил «Ридус».

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Специалист подчеркнул, что из-за сокращения добычи нефти ее стоимость значительно возрастет. При этом сильнее всего данное решение скажется на странах Евросоюза, в которых уже сейчас начались демонстрации.

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