Эксперт Шаповалов: победа республиканцев в США приведет к сокращению спонсирования ВСУ | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:47 Эксперт Шаповалов: победа республиканцев в США приведет к сокращению спонсирования ВСУ

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Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября. В случае победы республиканцев страна значительно сократит спонсирование ВСУ. Таким мнением поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, жители страны устали от того, что деньги вкладывают в поддержку Украины вместо того, чтобы тратить их на нужды США.

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С учетом того, что Байден теряет популярность, победа республиканцев является наиболее вероятным вариантом.

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«Приход к власти республиканцев приведет если не к полному прекращению, то к существенному ограничению трат Вашингтона на вооружение Украины», — пояснил эксперт.