По его мнению компания «Газпром» сможет это сделать без посторонней помощи, так как до завершения процесса строительства осталось совсем немного. А информация о приостановке работ — не более, чем отвлекающий маневр.

«Все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», — заключил Пикин.