Эксперт: «Северный поток — 2» будет достроен
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен вопреки санкциям США. Об этом сообщило ИА НСН.
По его мнению компания «Газпром» сможет это сделать без посторонней помощи, так как до завершения процесса строительства осталось совсем немного. А информация о приостановке работ — не более, чем отвлекающий маневр.
«Все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», — заключил Пикин.