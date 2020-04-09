Эксперт считает потерю Кенисберга национальной катастрофой Германии
Никита Буранов, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), считает, что потеря Кенигсберга — национальная катастрофа для Германии. Об этом написало РИА «Новости».
Он напомнил, что советские войска за четыре дня разгромили город. А для жителей Германии он являлся «колыбелью немецкого воинского духа».
«Этот разгром для немцев стал предзнаменованием самого крупного поражения в их истории», — сказал Буранов.
«Газета.ru» вспомнила, что во времена ВОВ соотношение воинских сил было на стороне немцев, а не Красной армии. При этом город все равно пал.
По словам эксперта, потеря Кенигсберга подкосила немцев. Они потеряли военно-морскую базу Пиллау.