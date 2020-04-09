Эксперт считает потерю Кенисберга национальной катастрофой Германии

Он напомнил, что советские войска за четыре дня разгромили город. А для жителей Германии он являлся «колыбелью немецкого воинского духа».

«Этот разгром для немцев стал предзнаменованием самого крупного поражения в их истории», — сказал Буранов.

«Газета.ru» вспомнила, что во времена ВОВ соотношение воинских сил было на стороне немцев, а не Красной армии. При этом город все равно пал.

По словам эксперта, потеря Кенигсберга подкосила немцев. Они потеряли военно-морскую базу Пиллау.