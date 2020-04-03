Эксперт считает, что не все страны осознали серьезность пандемии
Павел Шипилин, политический аналитик, в беседе с радио Sputnik заявил, что не все страны на данный момент осознают всю серьезность пандемии коронавируса. Такое мнение он высказал из-за блокировки резолюцию РФ об отмене санкций на фоне COVID-19.
По словам эксперта, поведение стран на Генассамблее ООН говорит о том, что они не понимаю, какую серьезную опасность несет пандемия.
«На самом деле, пандемию вполне можно сравнить с горячей войной, причем весь мир ведет ее против одного и того же врага. Казалось бы, мир это должно было сплотить, он должен забыть о прежних обидах и начать сообща бороться с коронавирусом. Россия это и предлагала», — сказал Шипилин.
Он считает, что страны озабочены мелкими на фоне пандемии проблемами. И, видимо, должно быть еще больше жертв, чтобы страны поняли, что человечество сейчас должно думать о выживании, а не о спорах между собой.