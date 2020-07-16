Эксперт считает, что Меган Маркл хочет стать президентом США

По данным телеканала «Царьград», Маркл хочет снять экранизацию книги Ллойд Скотт «Год выборов». В основе сюжета лежит история о заговоре России, с помощью которого в стране хотят сорвать президентские выводы в США. Сама она в этом фильме хочет сыграть роль президента.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — считает Тернер.

Ранее мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи за все время. Джулиан Де Сильва, хирург с Харли-Стрит, с помощью методики компьютерной картографии соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05% близки к совершенству. На втором месте расположилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее пропорции красоты составили 88,9%.