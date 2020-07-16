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    16 июля 2020, 16:08

    Эксперт считает, что Меган Маркл хочет стать президентом США

    Дарья Морозова

    Королевский эксперт Беверли Тернер предположила, что супруга принца Гарри Меган Маркл может баллотироваться на пост президента Америки. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным телеканала «Царьград», Маркл хочет снять экранизацию книги Ллойд Скотт «Год выборов». В основе сюжета лежит история о заговоре России, с помощью которого в стране хотят сорвать президентские выводы в США. Сама она в этом фильме хочет сыграть роль президента.

    «Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — считает Тернер.

    Ранее мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи за все время. Джулиан Де Сильва, хирург с Харли-Стрит, с помощью методики компьютерной картографии соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05% близки к совершенству. На втором месте расположилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее пропорции красоты составили 88,9%.