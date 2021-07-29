Эксперт счел печальным для Украины поиск СЕ специалистов по развитию крупных городов

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с RT намерение Совета Европы найти консультантов, которые способны оказать консультационные услуги в области развития системы управления крупными украинскими городами.

«Наверное, это печально для Украины, что Совет Европы публично объявляет тендер на управление отдельными городами», — заметил специалист.

По его словам, в Европе и России практически привыкли к тому, что на государственном уровне Украина управляется извне. Он отметил, что киевские власти это, в общем-то, признают, поскольку апеллируют не к самим себе с разными жалобами и просьбами, а чтобы кто-то сделал за них.

«И это должно рассматриваться как уничижение, потому что до этого они управлялись и жили сами. Я думаю, что в любом случае это признание неспособности нынешних украинских политиков разумно вести хозяйство в стране», — подытожил эксперт.