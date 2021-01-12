Эксперт счел несерьезной идею заменить российских миротворцев на натовских в Карабахе
Эксперт Антон Евстратов прокомментировал предложение западных дипломатов заменить российских миротворцев в Нагорном Карабахе на натовских. Специалиста процитировало РИА ФАН.
По словам Евстратова, в Армении никто не рассматривает подобную возможность всерьез.
«Эти инициативы американцев не являются чем-то серьезным. Никто не ждет в Армении миротворцев стран НАТО», — обозначил эксперт.
Он добавил, что лишь Россия и ее миротворцы в понимании армян могут защитить их и сохранить мир в регионе.