Эксперт счел несерьезной идею заменить российских миротворцев на натовских в Карабахе

По словам Евстратова, в Армении никто не рассматривает подобную возможность всерьез.

«Эти инициативы американцев не являются чем-то серьезным. Никто не ждет в Армении миротворцев стран НАТО», — обозначил эксперт.

Он добавил, что лишь Россия и ее миротворцы в понимании армян могут защитить их и сохранить мир в регионе.