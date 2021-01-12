facebook_pixel
    12 января 2021, 12:35

    Эксперт счел несерьезной идею заменить российских миротворцев на натовских в Карабахе

    Артур Блянихов

    Эксперт Антон Евстратов прокомментировал предложение западных дипломатов заменить российских миротворцев в Нагорном Карабахе на натовских. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По словам Евстратова, в Армении никто не рассматривает подобную возможность всерьез.

    «Эти инициативы американцев не являются чем-то серьезным. Никто не ждет в Армении миротворцев стран НАТО», — обозначил эксперт.

    Он добавил, что лишь Россия и ее миротворцы в понимании армян могут защитить их и сохранить мир в регионе.