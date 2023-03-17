Мир 17 марта 2023, 19:10 Эксперт Санакоев назвал главного союзника Китая Эксперт Санакоев: лидер КНР Си Цзиньпин выбрал Путина в качестве главного союзника

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В ближайшее время председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Россию. Этот визит во многом будет носить символический характер. Таким мнением поделился руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев, сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, аналогичный визит политик совершал около 10 лет назад после избрания на пост главы страны. Как заметил Санакоев, подобным жестом Си Цзиньпин выделяет Россию в качестве своего главного партнера.

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«Тем самым он демонстрирует, кто является для Китая партнером номер один в мире. Статус визита, как и десять лет назад — государственный», — отметил эксперт.

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