Эксперт Руйоран заявил, что Саудовская Аравия не откажется от сделки с Россией по нефти

Просьбы президента США Джо Байдена никак не повлияют на сделку России и Саудовской Аравии по добыче нефти в рамках ОПЕК+, заявил изданию Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

Накануне Байден приехал в Эр-Рияд, чтобы просить власти Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу. Это помогло бы сократить потребление сырья из России. Однако это идет вразрез политике Саудовской Аравии, считает Руйоран.

«С учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией не отступит», — пояснил он.

Байден не учитывает, что это невыгодно его партнерам. Саудовская Аравия не захочет снижать цены до уровня в 70 долларов за баррель, подытожил Руйоран.

В середине июля цена нефти марки Brent опустилась ниже 97 долларов за баррель впервые с 16 марта.

В Белом доме ранее заявили, что ряд ближневосточных государств на фоне последних событий передумали сближаться с Россией и Китаем.