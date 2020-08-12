Эксперт: российская экономика улучшится после оттока товаров из Белоруссии

По его мнению, продукты, которые производятся в России, более качественные, чем белорусские. Также эксперт обвинил белорусских производителей в недобросовестной конкуренции.

«Единственный вопрос может встать по среднемалым тракторам „Беларус“, но я думаю, на сегодняшний день уже настолько развито производство тракторов в России, что мы практически не заметим отсутствие этой техники», — заключил Лисовский.

Ранее экономист Алексей Скопин объяснил, как ситуация с протестами в Белоруссии может повлиять на Россию. Он отметил, что в последнее время белорусы все больше зарабатывали на логистике, обслуживании транзита между Россией и Европой. Так как транзит в условиях санкций сократился, они переквалифицировались на внутренний рынок. Теперь ключевыми станут уборка, переработка и подготовка к зиме.