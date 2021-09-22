Эксперт: Россия ответит Турции за высказывания о Крыме

Эксперт Дмитрий Егорченков заявил, что Россия может нанести ответный «удар» Турции за высказывания о Крыме. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Ранее в правительстве Турции заявили о незаконности выборов в Госдуму в Крыму. Егорченков назвал это поддержкой позиции США.

Также он отметил, что такие высказывания негативно отразятся на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме того, эксперт считает, что это может негативно отразиться на сотрудничестве в энергетической, туристической или сельскохозяйственной сферах.