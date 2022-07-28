Эксперт Рогулев заявил, что Байден продержится до конца срока

Джо Байден не уйдет в отставку раньше окончания своего срока. Таким мнением поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент США уже не раз совершал оговорки во время своих выступлений. Накануне он озвучил фразу «прервать президентство» вместо «прервать беременность». Многие СМИ предположили, что такая ошибка может свидетельствовать о подготовке его дальнейшей отставки. Однако Рогулев заявил, что многие американские президенты совершали оговорки, будучи при этом моложе Байдена.

«Я не вижу предпосылок для того, чтобы он добровольно ушел с поста президента. Он уже заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Как минимум, он досидит свой срок до конца», — пояснил эксперт.