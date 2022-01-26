Эксперт РИСИ Ермаков объяснил, почему угрозы санкциями НАТО в адрес России беспочвенны

НАТО обещает ввести «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае эскалации ситуации на Украине, однако на самом деле альянс не сможет этого сделать. Об этом рассказал Pravda.Ru эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Ермаков пояснил, что это пустые угрозы, поскольку НАТО не является настолько сильной структурой. Вводить антироссийские санкции — вне компетенции альянса.

«НАТО — это военно-политический блок, и, соответственно, страны могут согласовать некую повестку. Но все-таки решения в экономической сфере принимаются либо на уровне ЕС, либо на уровне правительства отдельных стран, то есть здесь НАТО выходит за рамки своей компетенции», — сказал эксперт.