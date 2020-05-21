Газопровод «Северный поток» освободился от газовой директивы ЕС на 20 лет. Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) не коснулось «Северного потока — 2». Однако на его работу это вряд ли повлияет .

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал газете «Вечерняя Москва», что значит освобождение российского газопровода от европейских ограничений.

«Когда запустили „Северный поток — 2“, Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять, и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде», — напомнил Симонов. Из-за этого владелец газопровода мог использовать только половину имеющейся мощности.

Первый трубопровод под правила документа вряд ли бы попал. Его строили в других условиях, а закон обратной силы не имеет. Кроме того, «Северный поток» не был обязан работать в условиях директивы. Заявку в BNA на ее снятие подали «на всякий случай».

Отмену ограничений Симонов не стал расценивать как обнадеживающий прецедент, хотя отказ агентства поступить аналогично с «Северным потоком — 2» не повлияет в итоге на его работу.

«Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, стоит дождаться рассмотрения «более сложной схемы», да и саму трубу «еще надо построить».

Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил 20 мая, что BNA освободило «Северный поток» от правил газовой директивы Евросоюза. На территории Германии они не будут действовать 20 лет — с 12 декабря 2019 года. На «Северный поток — 2» решение не распространяется.