Шуткам Клинтон над Трампом нашли объяснение

Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану. Там фигурирует Хрущев Подробнее

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон перед выборами президента США стала подшучивать над Дональдом Трампом. Она опубликовала у себя в Twitter пародию на письмо Трампа к лидеру Турции Реджепу Эрдогану.

До этого Клинтон обвинила конгрессвумен Тулси Габбард, что та выступает против вмешательства США во внутренние дела других стран. По словам Хиллари, Тулси Габбард была бы отличным вариантом для Кремля.

В марте Клинтон заявила, что не станет второй раз выдвигаться в президенты США. Сейчас американский политик отшучивается от вопросов по поводу своего выдвижения. Однако после соответствующего ряда действий СМИ предположили, что Клинтон все же может снова баллотироваться в президенты Америки.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов считает, что Хиллари Клинтон не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы США. Он назвал неразумными обвинения политика в адрес Тулси Габбард.

«Этот эпизод не будет иметь долгосрочного эффекта. Кампания демократов от этого не пострадает, Габбард не сможет стать третьим кандидатом без мощной поддержки правых и Russia Today. Хиллари отойдет в сторону, ее присутствие в кампании токсично», — сказал специалист.

Фролов также не исключил, что Клинтон таким образом просто делает себе пиар. В начале октября вышла ее книга «Бесстрашные женщины», написанная в соавторстве с дочерью Челси. Такие работы политиков достаточно популярны, поэтому продаются большими тиражами, а также являются главным заработком американских государственных деятелей «на пенсии». Поэтому Фролов предположил, что Хиллари создает вокруг себя шум, чтобы просто увеличить продажи книги.