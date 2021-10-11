Эксперт рассказал, при каком условии возможно открытие посольства «Талибана»* в России

Посольство «Талибана»* в России может появиться лишь в том случае, если организация потеряет статус террористической. Таким мнением поделился эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«До тех пор, пока не будут отменены санкции в отношении главарей этой организации, как персональные санкции, так и не будет отменена приставка «Талибан»* — запрещенная в России организация», думаю, что никаких посольств «Талибана»*, по крайней мере, в России не появится», — отметил эксперт.

Специалист заявил, что если же все-таки подобные организации возникнут, заниматься ими должны будут сотрудники ФСБ. По его словам, в ближайшее время в России такое посольство появится не может.

«Талибан» — террористические организации, запрещены в России.