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    31 июля 2020, 18:31

    Эксперт рассказал, пойдет ли Лукашенко на выдачу задержанных Киеву

    Дарья Морозова

    Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами. Об этом сообщила НСН.

    Он сказал, что выдача задержанных Украине будет справедливой только в том случае, если эти люди имеют украинское гражданство.

    «Но если это граждане России, то выдавать их на Украину не должны», — считает Криницин.

    Также эксперт обвинил Александра Лукашенко в «заигрывании» и назвал это неудачным ходом накануне выборов.

    «Считаю, Лукашенко сейчас играет с огнем», — уверен он.

    Также Криницин заявил, что россиян задержали для использования в политических целях.

    «Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», — полагает эксперт.

    Ранее стало известно, что спецслужбы Белоруссии задержали россиян в рамках расследования дела о подготовке массовых беспорядков. По этому же делу проходят обвиняемыми местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Против Тихановского возбудили дело о призывах к насилию над представителями правоохранительных органов страны.

    Новости SMI.FM