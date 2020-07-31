Эксперт рассказал, пойдет ли Лукашенко на выдачу задержанных Киеву

Он сказал, что выдача задержанных Украине будет справедливой только в том случае, если эти люди имеют украинское гражданство.

«Но если это граждане России, то выдавать их на Украину не должны», — считает Криницин.

Также эксперт обвинил Александра Лукашенко в «заигрывании» и назвал это неудачным ходом накануне выборов.

«Считаю, Лукашенко сейчас играет с огнем», — уверен он.

Также Криницин заявил, что россиян задержали для использования в политических целях.

«Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что спецслужбы Белоруссии задержали россиян в рамках расследования дела о подготовке массовых беспорядков. По этому же делу проходят обвиняемыми местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Против Тихановского возбудили дело о призывах к насилию над представителями правоохранительных органов страны.