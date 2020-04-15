Эксперт рассказал, почему сирийцы не готовы поддержать Асада на ближайших президентских выборах

По данным социологов Фонда защиты национальных ценностей, рейтинг действующего президента Сирии Башара Асада стремительно падает. Согласно последнему опросу, лишь 32% респондентов готовы поддержать Асада на ближайших президентских выборах, которые состоятся в 2021 году.

Ключевой причиной недовольства сирийских граждан являются высокий уровень коррупции, кумовство в политических элитах и длительный экономических кризис. Впрочем, подобные проблемы часто встречаются в ближневосточных странах.

Кроме того, жители Сирии возмущены постоянными отключениями электричества во многих регионах страны и проблемами с сотовой связью оператора SyriaTel. Об этом ранее рассказало Федеральное агентство новостей.

Все это заставляет сирийцев задуматься о выборе замены действующему президенту Сирии. Кто же станет главным оппонентом Башара Асада на предстоящих выборах?

Во-первых, конкуренцию может составить опытный политический деятель, нынешний премьер-министр САР Имад Хамис. Правда, он неоднократно был уличен в коррупционных махинациях. Во-вторых, сирийцы могут отдать свое предпочтение генералу Сухейлю аль-Хасану, возглавляющему 25-ую дивизию сил специального назначения Сирийской Арабской Армии.

Также стоит упомянуть об оппозиционном кандидате Ахмаде Джарбе, являющемся лидером «египетской платформы» сирийской оппозиции, и о главе Временного правительства Сирии Абдуррахмане Мустафе. Последний контролирует территории, которые заняли поддерживаемые Анкарой группировки боевиков.

Политолог Владимир Карасев считает, что у Асада еще остается время, чтобы подкорректировать свой президентский рейтинг и заручиться поддержкой сирийцев. Очевидно, что он может рассчитывать на помощь России, которая не раз помогала сирийскому лидеру. Однако для этого необходимо наладить отношения с российским бизнесом и политическими элитами.

«Когда у человека есть надежда на светлое будущее — он проголосует за того, кто ему это будущее даст. И если Асад сможет пригласить российские компании в Сирию — мы сможем дать сирийцам уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Карасев.

Эксперт также заявил, что падение президентского рейтинга Асада его абсолютно не удивляет.

«Виной всему — коррупция в аппарате правительства Имада Хамиса, которая выводит простых сирийцев из себя и нарушает любые экономические связи» — отметил он.

По мнению Карасева, не все кандидаты смогут составить конкуренцию действующему президенту на выборах, даже несмотря на его низкий рейтинг.

«Что касается персонажей, то Хамис точно не сможет стать президентом Сирии — у него рыльце в пуху. Протурецкие кандидаты могут пользоваться поддержкой той части населения Сирии, которая все еще находится под контролем боевиков — однако широкого влияния среди электората они не добьются» — рассуждает политолог.

Он уверен, что главными оппонентами Асада станут Сухейль аль-Хасан и Ахмад Джарба.

«Первый — очень популярный среди сирийцев генерал, узнаваемое лицо сирийской армии. К тому же, Сухейль имеет хорошие связи с Россией. Второй — удобная компромиссная фигура для взаимодействия России и США на Ближнем Востоке. Если Асад не хочет потерять власть — ему нужно налаживать прочные экономические связи с Россией», — подытожил эксперт.