Эксперт рассказал, почему Россия готова сократить добычу нефти

Он считает, что такое решение принято для создания компромиссной цены, которая будет устраивать и производителей, и покупателей. Чтобы достичь консенсуса, страны идут на уступки друг другу.

Эксперт уверен, что в ближайшее время цена на нефть стабилизируется.

«Попробовали ценовую войну затеять. Поняли, что никто там ничего не выигрывает и кроме минусов ничего не получает. Отрицательный опыт — тоже опыт, и он отрезвляющий в том плане, чтобы дальше было более взвешенное, рациональное поведение с просчетом последствий», — пояснил Беляев.

Цена, которая будет устраивать всех, 40-50 долларов за баррель.