Эксперт рассказал, почему Россия готова сократить добычу нефти
Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук, в беседе с ИА Ura.ru объяснил, почему Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки. По его словам, это говорит о том, что страна может идти на компромиссы ради стабилизации цен на черное золото.
Он считает, что такое решение принято для создания компромиссной цены, которая будет устраивать и производителей, и покупателей. Чтобы достичь консенсуса, страны идут на уступки друг другу.
Эксперт уверен, что в ближайшее время цена на нефть стабилизируется.
«Попробовали ценовую войну затеять. Поняли, что никто там ничего не выигрывает и кроме минусов ничего не получает. Отрицательный опыт — тоже опыт, и он отрезвляющий в том плане, чтобы дальше было более взвешенное, рациональное поведение с просчетом последствий», — пояснил Беляев.
Цена, которая будет устраивать всех, 40-50 долларов за баррель.