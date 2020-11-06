Эксперт рассказал, почему Эрдоган отказался выводить войска из Ливии
Востоковед Борис Долгов пояснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал выводить войска из Ливии, несмотря на женевское соглашение. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным портала «Политика сегодня», он уточнил, что женевское соглашение аннулирует предыдущие договоры о безопасности в Ливии. Эрдоган заключил его, так как опасается потерять влияние на оккупированной территории.
«Политик воспользовался конфликтом для продвижения своих интересов, экспансионистских задач в североафриканской стране», — рассказал Долгов.
Он уточнил, что поменять ситуацию могут США, НАТО и Евросоюз, если смогут прийти к единству.