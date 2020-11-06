Эксперт рассказал, почему Эрдоган отказался выводить войска из Ливии

По данным портала «Политика сегодня», он уточнил, что женевское соглашение аннулирует предыдущие договоры о безопасности в Ливии. Эрдоган заключил его, так как опасается потерять влияние на оккупированной территории.

«Политик воспользовался конфликтом для продвижения своих интересов, экспансионистских задач в североафриканской стране», — рассказал Долгов.

Он уточнил, что поменять ситуацию могут США, НАТО и Евросоюз, если смогут прийти к единству.