Эксперт рассказал о запрете русским детям учиться на своем языке в Латвии

Секретарь Европейского Союза политрепрессированных Александр Гапоненко рассказал о запрете русскоязычным детям получать образование на своем языке в Латвии, написало РИА ФАН.

По его словам, правительство этой страны и Конституционный суд не смущает такой запрет.

«Недавно Сейм издал распоряжение о переводе всех русскоязычных детей на обучение на латышском языке. Когда был подан протест, суд постановил, что это не ущемляет никаких прав человека, это поможет русскому обществу интегрироваться», — отметил Гапоненко.

Как считает эксперт, надеяться на конституционное решение проблемы не стоит. Гапоненко заметил, что власти Латвии легко обходят запреты на цензуру и открыто «смеются над ними». Помимо прочего, не нужно ждать поддержки депутатов Европейского союза.

Специалист рассказал, что в Латвии есть политическая партия «Русский союз Латвии». Она долгое время не могла себя зарегистрировать и даже открыть счет. Всему виной были странные блокировки. Партия освещается государственными СМИ только в негативном ключе.