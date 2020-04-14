    14 апреля 2020, 13:27

    Эксперт рассказал о целях расследования США причин пандемии

    Дарья Морозова

    Америка преследует две основных цели, расследуя причины пандемии коронавируса — уверен доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По его словам, одна из целей — «официально обвинить Китай в происхождении коронавируса, в том, что это едва ли не „китайское изобретение“». Вторая — «обвинить Китай в недостаточности мер, предпринятых для того, чтобы эта инфекция не вышла за пределы КНР».

    «США обвиняют именно Китай в колоссальном ущербе, нанесенном американской экономике, и считают, что кто-то за этот ущерб должен заплатить, компенсировать все потери», — уточнил эксперт.