Эксперт рассказал о целях расследования США причин пандемии

По его словам, одна из целей — «официально обвинить Китай в происхождении коронавируса, в том, что это едва ли не „китайское изобретение“». Вторая — «обвинить Китай в недостаточности мер, предпринятых для того, чтобы эта инфекция не вышла за пределы КНР».

«США обвиняют именно Китай в колоссальном ущербе, нанесенном американской экономике, и считают, что кто-то за этот ущерб должен заплатить, компенсировать все потери», — уточнил эксперт.